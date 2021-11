Migranti: von der Leyen con premier iracheno al Kadhimi, focus su rimpatri da Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha "appena parlato con il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi". Lo ha comunicato su Twitter. "Stiamo collaborando strettamente sui voli di rimpatrio per garantire il ritorno sicuro dei cittadini iracheni bloccati in Bielorussia", ha spiegato. A partire dallo scorso 18 novembre l'Iraq ha dato il via ad un'operazione per riportare in patria 1.894 suoi cittadini, in gran parte curdi, giunti in Bielorussia nel tentativo di raggiungere i Paesi dell'Unione europea. (Beb)