Quirinale: Conte, no a Berlusconi, dialogo con centrodestra non significa accettare candidatura bandiera

21 luglio 2021

- “Non è quello di Silvio Berlusconi il nominativo per il Quirinale, con tutto il rispetto per il leader di Forza Italia”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Dimartedì”, in onda questa sera su La7. “Aprire il dialogo con il centrodestra è doveroso nella misura in cui dobbiamo eleggere una personalità di alto profilo morale, rappresentativa di tutti gli italiani, com’è scritto nella Costituzione”, ha aggiunto l’ex premier, secondo cui “il dialogo con il centrodestra non significa mettersi al tavolo ed accettare una sua candidatura di bandiera”. (Rin)