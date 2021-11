Brasile-Italia: webinar associazione Promo Brasile Italia su nuova legge quadro servizi sanitari di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' dedicato alla "nuova legge quadro di servizi sanitari di base in Brasile" il nuovo seminario virtuale organizzato da Promo Brasile Italia, associazione dedicata allo sviluppo dei rapporti economici/culturali tra i due Paesi. L'evento è realizzato in collaborazione con l'ambasciata del Brasile in Italia e la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale brasiliana (Bndes). Nel corso del webinar, che si svolgerà online (https://www.youtube.com/watch?v=6cuMKL4TEDY) giovedì 2 dicembre alle ore 15.00 italiane (le 11,00 a Brasilia), verranno approfondite le possibilità di mercato per le aziende italiane a seguito della nuova legge quadro sui servizi sanitari di base in Brasile. (segue) (Brb)