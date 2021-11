Ungheria: via libera del Parlamento a referendum su questioni legate a orientamento sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dell'Ungheria ha deciso che ci sarà un referendum nel 2022 "sulla protezione dei bambini ungheresi". Così il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, ha annunciato su Twitter l'approvazione da parte del Parlamento magiaro dell'iniziativa per tenere un referendum nazionale sulle questioni legate all'orientamento sessuale. "Ricorderemo a tutti che è esclusivo diritto dei genitori di decidere sull'educazione dei loro bambini, in particolare per quanto riguarda le questioni legate alla sessualità", ha sottolineato il portavoce ungherese. La decisione di tenere un referendum è stata approvata oggi dal Parlamento di Budapest con 129 voti favorevoli e nessuno contrario, mentre l'opposizione si è astenuta. La stampa internazionale riferisce del via libera al referendum sulle questioni Lgbtq, come ultima mossa del governo di Budapest per limitare i diritti di queste minoranze. Il referendum dovrebbe includere questioni legate ai programmi di educazione sessuale nelle scuole, mentre i cittadini ungheresi dovrebbero anche essere chiamati ad esprimersi sulla volontà di sostenere un divieto di pubblicazione di contenuti relativi al mondo Lgbt in quanto, secondo l'esecutivo di Budapest, potrebbero "influenzare lo sviluppo di bambini minorenni". (Res)