M5s: Conte, convinto di aver preso strada giusta non fondando mio partito

20 luglio 2021

- Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, si è detto “convinto di aver imboccato il bivio e la direzione giusta: non sono pentito e penso di aver fatto la mossa giusta” non lasciando il Movimento 5 stelle per fondare un partito nuovo. Parlando nel corso della registrazione della puntata di “Di martedì” su La7, ha poi aggiunto: “Non ho mai pensato ad una deriva personalistica ma a ciò che è più conveniente al Paese ed in questo momento al Paese serve un Movimento 5 stelle forte”, ha aggiunto. (Rin)