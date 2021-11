Germania: Covid, BioNTech prevede protezione vaccino anche contro variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech prevede che il proprio vaccino contro il Covid-19, prodotto con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer, fornisca protezione anche contro contagi gravi dalla variante Omicron del virus. In particolare, l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, ha dichiarato di ritenere che i vaccinati con il preparato della propria impresa abbiano “una chiara protezione contro le gravi malattie causate dall'Omicron”. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'Ad ha aggiunto: “Supponiamo che questa protezione sia ancora più pronunciata quando i soggetti hanno ricevuto la terza vaccinazione”. Tuttavia, ha evidenziato Sahin, la certezza sull'efficacia del vaccino contro la nuova variante del coronavirus si avrà soltanto dopo aver valutato i dati di laboratorio e seguendo gli sviluppi dell'infezione. Al riguardo, Sahin ha affermato di aspettarsi maggiore chiarezza tra circa due settimane. In merito alla gravità del contagio da variante Omicron, l'Ad di BioNTech ha osservato: “Dal mio punto di vista, non vi è motivo di preoccuparsi particolarmente. L'unica cosa che mi preoccupa al momento è che vi è chi ancora non è stato vaccinato”. (Geb)