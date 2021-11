© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I numeri dell’affluenza sono in linea, anzi sono maggiori di quelle che sono le votazioni ordinarie del recente passato. Abbiamo avuto un buon riscontro: il 70 per cento di sì significa che la base è pronta e ci chiede un cambiamento”. Lo ha sottolineato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Dimartedì”, in onda questa sera su La7, in merito al voto online relativo al 2x1000. (Rin)