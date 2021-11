© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Movimento deve tornare sui territori per quelli che sono i nostri progetti, per quelle che sono le nostre battaglie. Penso alle lobby, ai conflitti d'interesse, al salario minimo. Ne abbiamo tante, di battaglie ”. Lo ha segnalato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Dimartedì”, in onda questa sera su La7. (Rin)