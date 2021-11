Venezuela: caso Barinas, fratello di Chavez si dimette da governatore e opposizione annuncia cortei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fa serrata, in Venezuela, la contesa politica tra il principale partito di governo, Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), e il composito fronte delle opposizioni riunito nella Mesa de la Unidad democratica (Mud). Se Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente Hugo, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di governatore per "facilitare" il nuovo processo elettorale, il candidato della Mud, Freddy Superlano, ha censurato l'azzeramento dello scrutinio, che lo vedeva possibile vincitore delle elezioni locali, come un "golpe" costituzionale "allo Stato, alle istituzioni e al valore del voto". La ripetizione del voto è peraltro vista dal leader oppositore Juan Guaidò come l'occasione per ricompattare le fila del fronte antigovernativo e alzare la posta nei confronti del presidente Nicolas Maduro, anche in sede di negoziato di pace. (segue) (Vec)