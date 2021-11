Venezuela: caso Barinas, fratello di Chavez si dimette da governatore e opposizione annuncia cortei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizziamo questo momento a Barinas per riunificare le forze democratiche ed esigere nuove condizioni democratiche", ha detto Guaidò parlando di una "chiara divisione" all'interno del Psuv. "È molto chiara la lotta all'interno del Psuv, tra fazioni che non riescono a mettersi d'accordo. Per questo hanno congelato il processo in Messico", ha detto Guaidò rimandando al negoziato propiziato dal regno di Norvegia, al momento sospeso su decisione del governo. Guaidò ha quindi assicurato il suo sostegno a Superlano, esponente di Volontà popolare (Vp), partito di cui faceva parte e che oggi ha come più noto rappresentante l'ex prigioniero politico Leopoldo Lopez. Superlano ha da parte sua lanciato un appello a scendere in piazza, il prossimo 4 dicembre, proprio nello Stato che aspira a governare, invitando le forze politiche a "infliggere una sconfitta contundente" al Psuv. (segue) (Vec)