Algeria: Fronte di liberazione nazionale in testa alle elezioni amministrative

- Il Fronte di liberazione nazionale algerino è in testa alle elezioni amministrativa con 5.978 seggi in 124 assemblee municipali in 42 dipartimenti, secondo quanto annunciato oggi dal presidente dell'Autorità elettorale nazionale indipendente (Anie), Mohamed Charfi, durante una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei risultati preliminari delle votazioni avvenute il 27 novembre. In base ai dati preliminari presentati da Charfi in seconda posizione si trova il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd) con 4.584 seggi in 58 assemblee municipali in 27 dipartimenti. Le liste indipendenti hanno ottenuto 4.430 seggi in 91 assemblee municipali in 24 dipartimento, mentre il Fronte futuro ha ottenuto 3.262 seggi in 34 assemblee municipali in 18 dipartimenti.(Ala)