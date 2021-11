Germania: Covid, per Scholz vaccinazione obbligatoria al più tardi da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe introdurre l'obbligo generale di vaccinazione contro il Covid-19 al più tardi da marzo 2022. È quanto dichiarato dal cancelliere designato, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha affermato: “La mia proposta è che il momento in cui tutti saranno vaccinati non sia molto lontano, all'inizio di febbraio o all'inizio di marzo”. A ogni modo, ha evidenziato Scholz, la decisione sulla vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus spetta al Bundestag. (Geb)