Rai: Conte su nomine, problema è che non è stato esplicato un progetto editoriale

- “Il problema non è che non abbiamo partecipato a questa condivisione. Il problema è che di fronte alla richiesta di esplicare il criterio che ha portato a tutte queste nomine, non è stato esplicato un progetto editoriale, un criterio di merito e di metodo”. Lo ha affermato in merito alle recenti nomine ai telegiornali della Rai il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Dimartedì”, in onda questa sera su La7. (Rin)