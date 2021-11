Monza: Santambrogio, oggi in Consiglio provinciale venuto meno il senso di responsabilità delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del Consiglio provinciale di Monza e Brianza convocata nel pomeriggio di oggi, si è conclusa per incomprensioni tra le parti, non permettendo il regolare svolgimento dei lavori che prevedevano l'approvazione di importanti e inderogabili atti ( la surroga di un nuovo consigliere Matteo Ratti del gruppo Lega Monza e Brianza – Identità – autonomia – sovranismo per decadenza della carica del consigliere Andrea Villa; approvazione del secondo assestamento di bilancio di previsione 2021 per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio; l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021, 2022, 2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022; l'approvazione del nuovo schema di convenzione per il triennio 2022/2024 della Cuc – Centrale unica di committenza ). La discussione è degenerata durante il confronto sul caso " Meroni – Segre" che ha portato alla rottura degli equilibri che avrebbero dovuto garantire lo svolgimento della seduta. Il presidente Santambrogio ha aperto i lavori comunicando la remissione volontaria delle deleghe da parte del consigliere Meroni (edilizia scolastica, patrimonio, trasporti) che ha preso subito dopo la parola per leggere le sue personali scuse e la volontà di intraprendere un percorso di conciliazione con i temi della Shoah. La minoranza è intervenuta riconoscendo la sincerità delle scuse ma, attraverso gli interventi singoli, ha ribadito la necessità di accompagnare tale posizione con le dimissioni che rappresentano un atto personale che non può derivare né dal presidente, né dalla maggioranza. La consigliera Marina Romanò ha ritenuto di intervenire a difesa del collega intendendo che le posizioni prese dal gruppo BrianzaReteComune stessero uscendo dal contesto del fatto per assumere un carattere personale, cosa mai messa in atto dal centrodestra provinciale nei confronti di vicende che hanno coinvolto alcuni esponenti del gruppo di centrosinistra. A questo punto la minoranza ha deciso, dopo la richiesta di una pausa, di lasciare la seduta. (segue) (Com)