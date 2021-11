Serbia: interscambio commerciale con l'estero in aumento fra gennaio e ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota maggiore delle esportazioni della Serbia è stata nella provincia autonoma della Vojvodina (35,1 per cento), mentre per le importazioni è in testa la regione di Belgrado (45,5 per cento). Il commercio estero è stato maggiore con i Paesi con i quali la Serbia ha firmato accordi di libero scambio. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno una quota del 60,8 per cento nello scambio totale. Il maggiore partner commerciale estero fra i singoli Paesi è la Germania, verso la quale la Serbia ha esportato merci per un valore di 2,23 miliardi di euro e importato merci per 3,04 miliardi. Il secondo partner più importante sono stati i Paesi dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio "Cefta", sui cui mercati la Serbia ha collocato merci per 2,75 miliardi di euro e da cui ha importato prodotti per 965,1 milioni di euro. L'eccedenza ammonta a 1,79 miliardi di euro e la copertura delle importazioni con le esportazioni è del 285,9 per cento. Nel solo ottobre di quest'anno, le esportazioni della Serbia sono aumentate del 18,5 per cento su base annua a 1,96 miliardi di euro, mentre le importazioni sono ammontate a 2,58 miliardi e sono state del 23,5 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Secondo i dati destagionalizzati, le esportazioni di ottobre sono aumentate dello 0,1 percento rispetto a settembre e le importazioni del 3,5 percento. (Seb)