Sanità: Pizzul (Pd), è mancata volontà di cambiare, resta un impianto fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, ha definito la riforma della sanità oggi approvata in Aula "una toppa su un vestito vecchio" che non può funzionare. "Rimane un impianto che ha dimostrato di essere fallimentare, quello di Formigoni e Maroni - ha spiegato in seguito alla votazione Pizzul - e non sono certo dei piccoli ritocchi per ottenere i fondi europei che cambieranno la vita sanitaria e la salute dei cittadini lombardi". Nessun emendamento proposto dall'opposizione è stato approvato: "Non c'è stato il coraggio di cambiare una sanità che ha dimostrato di essere inadeguata", ha chiosato il capogruppo dem. (Rem)