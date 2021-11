Covid: Ricci (Pd), Salvini prenda distanze da Gasperini o è complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, afferma: "Sessismo, arroganza, irresponsabilità, violenza: c'è tutto nello sconsiderato post del consigliere provinciale leghista Lorenzo Gasperini. Insultare i giovani che si vaccinano e invitare a non farlo è doppiamente pericoloso - si legge in una nota - se la fonte è un rappresentante degli enti locali, un politico che più di tutti è o dovrebbe essere vicino alle persone ed al territorio. Il segretario della Lega Matteo Salvini prenda non solo le distanze, ma provvedimenti concreti, altrimenti sarà politicamente complice di queste violente e pericolose idiozie". (Com)