Italia-Singapore: ambasciatore Vattani presenta sue credenziali alla presidente Yacob

- L'ambasciatore d'Italia a Singapore e Brunei, Mario Vattani, ha presentato oggi le sue credenziali alla presidente della Repubblica di Singapore, Halimah Yacob. "E’ stata un’esperienza memorabile, che vorrei dedicare a mio zio Alessandro Vattani, ambasciatore a Singapore nella prima metà degli anni ’80", ha scritto su Facebook, aggiungendo che dopo la cerimonia delle credenziali ha avuto un colloquio con la presidente Yacob "sullo stato eccellente dei nostri rapporti bilaterali, sulla significativa partecipazione di Singapore alle diverse riunioni della Presidenza italiana del G20 e infine al Summit di Roma con il primo ministro Lee Hsien Loong". "Ho condiviso con lei alcune idee sul ruolo che potranno avere le aziende italiane presenti a Singapore nello sviluppo del Singapore Green Plan 2030 - prosegue Vattani - insistendo sulle opportunità che potrebbero aprirsi a Singapore per le nostre start-up nei settori dell’innovazione tecnologica e digitale, sottolineando la presenza di numerosi ricercatori italiani nel polo universitario singaporiano". L'ambasciatore ha quindi tenuto a far presente alla presidente di Singapore "il ruolo che l’Italia ha svolto nell’elaborazione insieme agli altri partner europei della nuova strategia Ue per l’Indo-pacifico, sottolineando come - a partire dal Vertice Asem di Milano del 2014 - il nostro paese ha dedicato una crescente attenzione all’Asia e in particolare all’Asean, di cui l’Italia è divenuta development partner nel 2020". (segue) (Com)