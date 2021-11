Italia-Singapore: ambasciatore Vattani presenta sue credenziali alla presidente Yacob (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo post Vattani fa quindi riferimento alle priorità indicate per alla presidente di Singapore per il suo mandato, "non ultima quella di rendere maggiormente visibile la presenza e il potenziale del sistema Italia a Singapore, attraverso iniziative di promozione integrata, e poi di riaprire il prima possibile l’Istituto Italiano di Cultura". Vattani precisa di aver trovato in Yacob "un’interlocutrice cordiale, attenta e interessata all’Italia e ai nostri progetti, con una profonda conoscenza delle tematiche sociali e del lavoro, che conosce il ruolo importante che hanno svolto a Singapore le industrie italiane che vi si sono insediate già nei primi anni della sua indipendenza". Presidente della Repubblica di Singapore dal 2017, Halimah Yacob ha ottenuto il master in giurisprudenza presso la National University di Singapore, e in seguito è stata membro del Congresso nazionale dei Sindacati per oltre 30 anni. Come ultimo incarico prima della Presidenza della Repubblica, nel 2013 Halimah Yacob era stata eletta presidente del Parlamento, prima donna a ricoprire questa carica. (Com)