Armenia: inaugurata centrale elettrica a ciclo combinato realizzata da italiana Renco

- E’ stata inaugurata la centrale a ciclo combinato, alle porte di Erevan in Armenia, iniziata a luglio 2019 e realizzata dalla società italiana Renco S.p.A., specializzata nelle costruzioni e nell’impiantistica industriale. La centrale coprirà fino al 20 per cento del fabbisogno di energia elettrica dell’Armenia. Si è trattato di un’operazione del valore di 258,5 milioni di dollari, riferisce la Farnesina, che ha visto un finanziamento di 164 milioni di dollari da parte di un gruppo di istituti finanziari internazionali, sotto coordinamento Ific (World Bank Group), oltre ad un investimento di 56,9 milioni di dollari da parte di Renco e Simest ed uno di Siemens per 37,9 milioni di dollari. Il controllo dell’impianto sarà per i prossimi 25 anni in mano per il 60 per cento a Renco e Simest e per la restante quota a Siemens. (Com)