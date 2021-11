Sanità: riforma lombarda passata con 48 voti favorevoli e 26 contrari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, entrata in aula il 10 novembre come progetto di legge n°187 “Modifiche al Testo unico delle leggi regionali di sanità”, è composta da 35 articoli. All’approvazione finale si è giunti dopo 16 giorni di lavori che hanno tenuto impegnata l’aula per 116 ore: diverse le sedute notturne, per la prima volta negli oltre 50 anni di storia della Regione anche una seduta domenicale. Nelle giornate di ieri e oggi le votazioni dei 942 emendamenti e dei 929 ordini del giorno ritenuti ammissibili e che hanno passato il vaglio degli uffici. Una delle principali novità riguarda l'istituzione di un nuovo livello d'assistenza che interagisce con ospedali e case della comunità. "Gli Ambulatori Sociosanitari Territoriali saranno la casa dei medici di famiglia riuniti in associazione o in cooperativa ed opereranno in sinergia con le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità. I medici che lavoreranno al loro interno, potendo effettuare prestazioni ed esami a bassa intensità che oggi sono disponibili solamente all'interno delle strutture ospedaliere, limiteranno le liste d'attesa e promuoveranno l'appropriatezza clinica", spiega il relatore, il consigliere leghista Emanuele Monti. Il potenziamento della rete territoriale deve essere realizzato e portato a compimento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 90 giorni è prevista l’istituzione dei distretti con la nomina dei direttori e l’istituzione dei Dipartimenti di cure primarie e dei dipartimenti funzionali di prevenzione. Entro sei mesi dall’istituzione dei distretti verranno realizzate le Centrali operative territoriali. ospedali e caase di comunità verranno realizzate per il 40 per cento entro il 2022, per il 30 per cento entro il 2023 e il restante 30 per cento entro il 2024. Entro sei mesi dall’approvazione della legge nascerà anche il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Il completamento del potenziamento di tutta la rete territoriale è previsto in tre anni. (segue)(Rem)