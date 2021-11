Cile: disoccupazione scende ad ottobre all'8,1 per cento, sesto calo consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Cile è scesa all'8,1 per cento nel trimestre mobile agosto-ottobre 2021, rispetto all'8,4 per cento del trimestre luglio-settembre. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica (Ine) sottolineando che si tratta della sesta diminuzione consecutiva segnata dal periodo marzo-maggio, dove aveva raggiunto il 10 per cento. Nel raffronto sui dodici mesi la disoccupazione segna un calo del 3,5 per cento. In relazione al genere l'indice dei senza lavoro risulta dell'8,1 per cento tra le donne e dell'8 per cento tra gli uomini. Secondo i dati dell'Ine, il numero di occupati è aumentato del 10,3 per cento su anno sospinta dai settori del commercio (+14,2 per cento), della costruzione (+31,8 per cento), turismo e ristorazione (+52 per cento). Il lavoro salariale è cresciuto inoltre del 6,3 per cento mentre quello autonomo del 23,7 per cento sempre su anno. Cresce del 2,8 per cento su anno anche il tasso di occupazione "informale", o in nero, attestandosi al 27,9 per cento del totale. (segue) (Abu)