Cile: disoccupazione scende ad ottobre all'8,1 per cento, sesto calo consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Cile (Bcc), nel suo ultimo rapporto di politica monetaria (Ipom) stima da parte sua una crescita del Pil tra l'10,5 e l'11,5 per cento nel 2021, con un deciso incremento rispetto alle previsioni di marzo che fissavano la crescita di quest'anno al 8-9 per cento. La Bcc individua nelle recenti misure di stimolo al consumo il principale fattore di moltiplicazione della crescita. "I massicci trasferimenti fiscali e l'approvazione del terzo ritiro anticipato dei fondi pensione inducono a proiettare una crescita del consumo privato attorno al 15 per cento su anno", si legge nel documento. Ulteriore fattore di crescita, secondo il rapporto Ipom, sarà l'aumento dell'1 per cento delle entrate dalle esportazioni (grazie agli incrementi sia nel volume delle vendite che dei prezzi relativi delle materie prime). In tale contesto anche la proiezione del livello di inflazione a fine 2021 passa al +4,4 per cento dal +4 per cento previsto a marzo. (segue) (Abu)