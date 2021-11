Sanità: riforma lombarda passata con 48 voti favorevoli e 26 contrari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ai giornalisti della sede di Milano di Agenzia Nova va il ringraziamento mio e dell’istituzione regionale per l’attenzione con cui seguono ogni giorno l’attività del Consiglio" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Per quanto riguarda le risorse le previsioni del Piano nazionale di ripresa e di resilienza consentono di prevedere 203 Case della comunità, 60 Ospedali di comunità e 101 Centrali operative territoriali con investimenti per oltre 300 milioni per le Case della comunità, oltre 150 milioni per gli Ospedali di comunità e 17,8 milioni per le Centrali operative territoriali. Altri 85 milioni di fondi regionali verranno destinati per ilCentro per la prevenzione delle malattie infettive. Complessivamente incluse le risorse regionali al potenziamento della rete di offerta vengono destinati 1 miliardo e 350 milioni di fondi per l’edilizia sanitaria. Man mano che verranno realizzate le nuove strutture, i costi del personale a regime sono così stimati: 17 milioni 800 mila euro nel 2022; 28 milioni 700 mila euro nel 2023; 29 milioni 700 mila euro nel 2024. Viene istituito il Fondo regionale per la telemedicina (5 milioni). “Con l’approvazione di questa legge confermiamo il sacrosanto principio della libera e consapevole scelta dei cittadini nell’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie -ha sottolineato il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi-. Il percorso di diagnosi, cura e presa in carico può avvenire tra soggetti pubblici e privati che operano all’interno del sistema sociosanitario lombardo ed è accessibile a chiunque indipendentemente dalla rispettiva situazione sociale ed economica. Una presa in carico del singolo paziente -ha concluso Fermi- che, grazie alle declinazioni locali dei nuovi presidi sociosanitari territoriali, potrà avvenire in maniera più efficace ed efficiente”. (segue) (Rem)