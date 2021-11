Covid: Tedros (Oms) invita ad adottare "misure razionali" per contenere nuova variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della Sanità ha invitato i Paesi membri a mantenere la calma di fronte alla diffusione della nuova variante di Covid-19 nota come Omicron e ad adottare misure "razionali" in risposta al nuovo ceppo del virus. "Chiediamo a tutti gli Stati membri di adottare misure razionali e proporzionate di riduzione del rischio", ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel suo tradizionale briefing. Ieri Tedros aveva avvertito che l'emergere di una nuova variante non è che la prova che la pandemia non è ancora finita. "Non sappiamo ancora se Omicron sia associata a una maggiore trasmissibilità, alla diffusione della malattia grave, al rischio di reinfezione e al rischio di eludere i vaccini", ha detto inaugurando i lavori della sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità. Tedros ha sottolineato che gli scienziati dell'Oms e di tutto il mondo "stanno lavorando con urgenza per rispondere a queste domande" ma ribadito che "dovremmo essere ben consapevoli della minaccia di questo virus". (Res)