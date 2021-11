Sanità: Anelli (Lega), due miliardi e mezzo di euro per ridare linfa vitale al sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma sanitaria approvata oggi dal Consiglio regionale verrà implementata sul territorio entro "qualche mese". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Roberto Anelli, in seguito alla votazione di oggi. Una riforma che pone particolare attenzione alla sanità territoriale: "Abbiamo già iniziato ad individuare quali sono gli Ospedali di comunità e le Case di comunità", ha sottolineato il capogruppo leghista. Durante la prima fase sono state individuate strutture di proprietà regionale e comunale, mentre "adesso si andrà a cercare qualcosa anche di proprietà privata per far sì che la territorialità della medicina possa essere a più ampio spettro possibile". La riforma vedrà l'investimento di due miliardo e mezzo di fondi, di cui 1,2 provenienti dall'Unione Europea, che "vogliono dire veramente dare nuova linfa vitale alla sanità territoriale". (Rem)