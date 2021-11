Inflazione: Bianchini (Mio Italia), i teorici dell'economia vivono su Saturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai teorici dell'economia che parlano estasiati di rimbalzo del Pil, vedi Friedman con il quale oggi mi sono scontrato in Tv, all'Aria che tira, ha risposto oggi l'Istat con i dati sull'inflazione in crescita, con un livello, quello di novembre, mai registrato dal 2008. Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "Ma può rispondere anche chi si occupa di pratica economica, non di teoria in poltrona, come i piccoli imprenditori del comparto Horeca, che hanno paura del futuro. Da due anni, infatti, sentono dire che bisogna fare ancora uno sforzo, perché è l'ultimo passo, l'ultimo miglio, l'ultimo sacrificio. Certo, l'ultimo miglio prima del baratro, se continuiamo con questa politica miope che penalizza l'ossatura economica del Paese", conclude.(Com)