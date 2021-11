Sanità: riforma lombarda passata con 48 voti favorevoli e 26 contrari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle Ats vengono assegnate le funzioni di programmazione, acquisto, controllo; alle Asst e alle strutture sanitarie e sociosanitarie le funzioni erogative (art.7). Alle Ats spettano in particolare il coordinamento e la sottoscrizione dell’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Alle Aziende sociosanitarie territoriali fanno riferimento i distretti e tutte le attività erogative. Le Asst (art. 8) sono articolate in due poli: polo ospedaliero, organizzato in dipartimenti (compreso il dipartimento di emergenza e urgenza) e polo territoriale, suddiviso in distretti e dipartimenti territoriali (cure primarie, salute mentale e dipendenze, prevenzione). L’Asst è la sede di rilevazione dei bisogni del territorio in raccordo con la Conferenza dei sindaci a livello di direzione generale e con i delegati dei sindaci a livello distrettuale. Vengono previsti il collegio e il consiglio di rappresentanza dei sindaci (art. 25). Viene inoltre valorizzato il ruolo del volontariato (art. 29) e vengono istituiti il Forum di confronto permanente con le associazioni di pazienti, il Forum del terzo settore, il tavolo regionale di confronto permanente con le organizzazioni sindacali, l’osservatorio regionale con le associazioni di rappresentanza di enti locali, sindacali e professionali. I distretti della Asst, che avranno al vertice un direttore, comprendono una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, salvo che nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa (art. 9) dove si riferiranno ad ambiti di 20 mila abitanti. Loro compito sarà “valutare il bisogno locale, fare programmazione e realizzare l’integrazione dei professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri e assistenti sociali)”. (Segue)(Rem)