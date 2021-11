Spagna: Covid, due casi positivi accertati variante Covid e due sospetti a Madrid e Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna sono quattro i casi di positivi alla variante Omicron del coronavirus, due accertati in via definitiva e due sospetti. Dopo quello di ieri, l'ospedale Gregorio Maranon di Madrid ha confermato un secondo contagio, una passeggera di 61 anni che è arrivata in Spagna dal Sudafrica dopo uno scalo ad Amsterdam. In Catalogna è stata individuata una coppia di viaggiatori risultati positivi dopo un controllo effettuato all'aeroporto di El Prat di Barcellona all'arrivo da un volo dalla Germania. Le autorità sanitarie catalane hanno chiarito, tuttavia, che il risultato definitivo dei test si conoscerà nei prossimi giorni. (Spm)