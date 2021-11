Legge Bilancio: Lega, M5s si concentra su stranieri, noi su famiglie e imprese in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, sottolineano: "Aumentano le bollette, milioni di italiani rischiano di rimanere al freddo e senza lavoro, ma il M5s si concentra a dimezzare i tempi per far avere il reddito di cittadinanza agli stranieri. Solo quest'anno sono stati spesi oltre 9 miliardi - si legge in una nota - per una misura che troppo spesso ha regalato soldi a finti poveri e furbetti. La Lega lavora invece per aiutare in concreto famiglie e imprese, recuperando risorse attraverso una riforma del Reddito di cittadinanza che deve rimanere un sussidio destinato a chi realmente ne ha bisogno e non un incentivo a non lavorare. Questione di priorità". (Com)