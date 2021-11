Sanità: Mammì (M5S), riforma non sana, carenza di medici di base e liste di attesa chilometriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della riforma sanitaria avvenuta oggi in Consiglio regionale è stata "un'occasione persa per correggere alcune storture del nostro sistema sanitario". Lo ha detto dopo la votazione il consigliere regionale pentastellato, Gregorio Mammì. "Purtroppo passa oggi una legge piena di parole sbagliate", ha aggiunto. Il consigliere ha poi affermato come i cittadini lombardi continueranno a subire una sistemica carenza di medici di base coadiuvata da lunghe liste d'attesa, che li costringerà a ricorrere al settore privato per poter accedere alle cure necessarie: "Abbiamo provato in tutti i modi a fare capire alla maggioranza quali fossero gli errori inseriti in questa legge". "Ci sarebbe piaciuto fare un dibattito con le forze politiche che invece si sono limitate ad ascoltare i nostri interventi per ore senza che ce ne fosse data la possibilità", ha terminato Mammì. (Rem)