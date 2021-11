Sanità: Aifa riapre l’accesso al Fondo 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aifa, con una nota indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, ha comunicato la riapertura del Fondo 5 per cento e la definizione di criteri di accesso. Le nuove modalità di accesso al Fondo - riferisce una nota - mirano a tutelare la sostenibilità di uno strumento concepito dal legislatore per consentire l’accesso a medicinali non ancora commercializzati in Italia e che rappresentano una speranza di cura per pazienti affetti da malattie rare e gravi, ovvero il trattamento di casi singoli caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo. Qualora le richieste dovessero assumere un carattere di uso ripetuto in casi consecutivi, Aifa si attiverà - a seconda della condizione e dello stadio di sviluppo del medicinale – per valutare strategie di accesso alternative, quali la possibilità di inserimento del medicinale nella legge 648/96, o l’avvio di uno studio clinico, o di un programma di uso terapeutico in accordo con la ditta produttrice.(Com)