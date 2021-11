Sanità: Moratti, nuova legge porta innovazioni nel valorizzare salute, assistenza e personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore al welfare e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, con un lungo post sul proprio profilo Facebook, commenta la riforma della sanità regionale approvata questo pomeriggio in Consiglio. “In queste settimane ho attentamente seguito gli interventi che si sono susseguiti in aula – spiega Moratti - cercando di essere il più possibile presente al dibattito, nella consapevolezza dell’importanza imprescindibile dell’ascolto come forma di massimo rispetto istituzionale, ma anche come necessità per comprendere punti di vista diversi, collaborare e confrontarsi, seguire proposte e suggerimenti in modo efficace e anche come arricchimento personale. Sono grata all’intero Consiglio regionale per l’intenso lavoro svolto, per l’impegno profuso e per i contenuti esposti, sempre comunque meritevoli di attenzione”. Oltre ai ringraziamenti di rito, Moratti ha voluto anche spiegare quali siano le novità principali che la riforma introduce. “La prima innovazione che abbiamo previsto -continua Moratti - è l’approccio #onehealth, finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente. Un tipo di approccio, basato quindi sulla consapevolezza che viviamo sullo stesso pianeta e che la modifica di una variabile, può influenzare e incidere sulle altre variabili: una salute universale e inclusiva”. (segue) (Rem)