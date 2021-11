Sanità: Moratti, nuova legge porta innovazioni nel valorizzare salute, assistenza e personale medico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro aspetto su cui l’assessore si sofferma è poi quello della disabilità. “Al fine di rendere il più possibile inclusivo questo importante aspetto – illustra Moratti -, si è deciso di trovare uno spazio ad hoc all’interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie, di percorsi di accoglienza per l’assistenza medica avanzata e la cura delle persone con disabilità preferibilmente attraverso modelli organizzativi già consolidati per offrire il più possibile un servizio di elevata competenza e professionalità in materia”. Oltre a questi punti, poi, c’è quello riguardante il personale sanitario di cui, spiega Moratti, la pandemia ha evidenziato il ruolo chiave. “È un atto dovuto - dichiara nel proprio messaggio social - inserire in questa legge la valorizzazione, la responsabilizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie, tecnico amministrative e sociali con l’obiettivo di ottenere una costante evoluzione della loro professionalità a beneficio del Ssl”. “In tale contesto - si legge poi - è stata inserita anche la previsione di promuovere accordi istituzionali con gli Enti Locali e le Università finalizzati ad individuare strumenti e facilitazioni che permettano di rendere attrattivo l’esercizio dell’attività sanitaria in aree montane e disagiate garantendo la piena operatività delle strutture dell’Ssl. Il coinvolgimento dei Sindaci quale espressione dei bisogni del territorio di riferimento e più in generale dei rappresentanti delle autonomie locali è stato potenziato prevedendo un ruolo più attivo tramite la Conferenza dei Sindaci, il Collegio e il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci e l’Assemblea dei Sindaci di distretto nella programmazione sanitaria e sociosanitaria. E’ imprescindibile, inoltre, promuovere e sostenere la creazione di una rete regionale della ricerca, della ricerca biomedica e dell’innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche delle competenze del cluster tecnologico regionale dedicato”. (segue) (Rem)