Sanità: Moratti, nuova legge porta innovazioni nel valorizzare salute, assistenza e personale medico (3)

- Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive sarà ora ente di diritto pubblico, di supporto tecnico-scientifico alla Regione e al sistema sanitario. Per quanto riguarda invece il potenziamento della sanità territoriale, “avverrà attraverso la realizzazione di nuove strutture più vicine al cittadino: 100 distretti (oggi sono 27), attivazione di 203 case di comunità, 101 centrali operative territoriali, 60 ospedali di comunità e attivazione di ambulatori sociosanitari territoriali”, spiega Moratti. “Questa nuova organizzazione territoriale - aggiunge - garantirà punti di accesso facili e ben individuabili per i cittadini destinati alla presa in carico della persona e all’orientamento nell’ambito della rete di offerta socio sanitaria all’interno del distretto”. È inoltre previsto lo sviluppo di programmi per l’introduzione di strumenti innovativi per il finanziamento del sistema sanitario al fine di potenziare e sviluppare ulteriormente il sistema nell’ottica del potenziamento della prevenzione e del contenimento delle liste d’attesa, dell’innalzamento della qualità e appropriatezza delle prestazioni anche ai fini del governo della domanda ed è anche previsto un maggior governo della Regione anche nei confronti dei privati contrattualizzati in considerazione dell’affermata equivalenza di diritti e doveri e integrazione all’interno del Ssl dell’offerta sanitaria e sociosanitaria tra strutture pubbliche e strutture private accreditate. Anche a tal fine è stato dato mandato alle Ats di definire i case mix e la conseguente allocazione di budget a specifici e prioritari obiettivi di salute. “Come tutte le leggi -conclude Moratti -, per essere giudicata buona dovrà necessariamente tradurre le formule degli articoli in atti concreti a favore dei cittadini. E questo dipenderà essenzialmente dalle donne e dagli uomini che saranno chiamati quotidianamente ad applicarla. In particolare, desidero qui ricordare l’importante ruolo affidato ai direttori generali delle nostre Ats e #Asst, ai quali rinnovo convinta la mia stima e il mio rispetto per lo straordinario impegno profuso in questi duri mesi di pandemia e per l’ulteriore sforzo che li attende. Esprimo poi un sentimento di profonda gratitudine per il lavoro sin qui svolto e per quello che dovrà affrontare a tutta la struttura #Welfare della Regione Lombardia”. (Rem)