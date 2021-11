Russia-Grecia: firmato protocollo di cooperazione in vista della visita di Mitsotakis a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri greco, Miltiadis Varvitsiotis, ha presieduto ha firmato oggi a Mosca insieme al ministro dei Trasporti russo, Vitalj Saveliev, un protocollo di cooperazione bilaterale. Varvitsiotis ha presieduto oggi la 13ma riunione del comitato interministeriale greco-russo con lo stesso Saveliev. "Il protocollo di cooperazione è un accordo di successo che apre la strada ad una nuova e più profonda collaborazione tra Grecia e Russia e pone le basi per una visita produttiva e di successo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis", ha sottolineato Varvitsiotis in un post su Twitter. Il protocollo di cooperazione comprende una serie di accordi in materia di turismo, energia, trasporti, cooperazione scientifica e tecnologica, cooperazione interregionale, questioni culturali e anche su questioni relative all'amministrazione fiscale. Ieri Varvitsiotis ha incontrato presso l'ambasciata greca a Mosca una delegazione di imprenditori greci attivi in ​​Russia. "La pietra angolare della cooperazione greco-russa risiede nell'economia. Abbiamo fiducia negli imprenditori greci. Siete i nostri migliori ambasciatori", ha aggiunto Varvitsiotis. Il premier greco dovrebbe visitare Mosca l'8 dicembre, secondo quanto riferito in precedenza dal ministero degli Esteri greco. (Gra)