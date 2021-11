© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministro Interno Kurdistan, "partiti responsabili di violenze durante proteste studentesche" - Dietro alla violenza delle proteste studentesche di Sulaymaniyya (nel nord-est del Paese) ci sarebbero alcuni partiti politici. Lo ha detto il ministro dell’Interno della regione autonoma del Kurdistan iracheno (nel nord-est del Paese), Rebar Ahmed, durante una conferenza stampa congiunta con Saman al Barzanji, il ministro della Salute di Erbil. "Il governo della regione autonoma del Kurdistan ha sempre sostenuto il diritto a manifestare in maniera pacifica", ha detto Ahmed, per poi proseguire: "Per due anni e mezzo (ovvero da quando è entrato in carica) abbiamo formato comitati per investigare le manifestazioni e i movimenti e informare le autorità della necessità di evitare la violenza. Purtroppo però siamo stati più volte ostacolati da parte di alcuni partiti (non ne ha fatto il nome) che fomentano i manifestanti per spingerli ad attaccare e bruciare gli edifici governativi". Le proteste studentesche menzionate dal ministro sono iniziate nella città e polo universitario curdo di Sulaymaniyya domenica 20 novembre. Dopo giorni di manifestazioni in cui gli studenti hanno chiesto al governo regionale di fermare i tagli al personale delle università, alle borse di studio e alle ingerenze della politica nel sistema educativo, la tensione è aumentata fino a sfociare in scontri tra le forze di polizia e i manifestanti. (segue) (Res)