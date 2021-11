© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar-Anp: presidente Abbas incontra emiro Tamim, focus su sviluppi regionali - Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, ha incontrato oggi l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani, a Doha. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Abbas ha informato l'emiro del Qatar degli "ultimi sviluppi politici legati alla questione palestinese, sulle continue violazioni e attacchi israeliani alle santità islamiche e cristiane a cui è soggetta la città di Gerusalemme". Inoltre, Abbas e l'emiro Tamim hanno discusso del rafforzamento delle relazioni bilaterali e delle modalità per svilupparle in tutti i campi. Da parte palestinese, all'incontro hanno partecipato il segretario del Comitato centrale del movimento Fatah, il capo della Federcalcio palestinese, il generale Jibril Rajoub, membro del Comitato centrale del movimento Fatah, il capo dell'Autorità pubblica per gli affari civili, il ministro Hussein al Sheikh, il capo del servizio di intelligence generale, il generale Majid Faraj e l'ambasciatore palestinese in Qatar, Munir Ghanem. (Res)