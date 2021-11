© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: prosegue rimpasto nel governo ombra dei laboristi - Il leader laborista Keir Starmer ha nominato Yvette Cooper ministro degli Interni ombra, in un ampio rimpasto della squadra di vertice del partito di opposizione britannico. David Lammy è stato promosso a ministro degli Esteri ombra, in sostituzione di Lisa Nandy. Quest'ultima sarà la ministra per le Pari opportunità del governo ombra. Altri che sono stati promossi a posizioni più importanti nella squadra di vertice includono Wes Streeting che si trasferisce diventa ministro ombra per la Salute e Bridget Phillipson che passerà da ministro ombra al Tesoro al monitoraggio sull'Istruzione. (segue) (Res)