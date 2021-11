© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Putin, la Costituzione mi dà diritto a ricandidarmi alla carica di presidente nel 2024 - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di avere il diritto di essere rieletto per un nuovo mandato nel 2024, in conformità con la Costituzione russa, anche se non ha ancora deciso sull'eventuale ricandidatura, argomento che ritiene prematuro affrontare oggi. Putin ha rilasciato queste dichiarazioni intervenendo al forum sugli investimenti "Russia calling!", spiegando che l'esistenza stessa del diritto alla sua rielezione sia un elemento che stabilizza la situazione politica interna. (segue) (Res)