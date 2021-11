© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Gentiloni, attuare accordo tassazione globale è nostra prima priorità - Per la Commissione europea, l'attuazione dell'accordo globale sulla tassazione delle multinazionali è la priorità numero uno nel campo della tassazione delle imprese. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in audizione alla sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo. "L'anno che ci aspetta sarà estremamente impegnativo. Entreremo presto nella seconda metà del mandato di questa Commissione e dobbiamo lavorare a pieno ritmo su molti fronti", ha dichiarato il commissario. I fronti di lavoro sono quelli per "rendere operativi i recenti risultati sull'equità fiscale, attuando nel diritto dell'Ue lo storico accordo per la riforma della tassazione globale delle imprese"; per "continuare la nostra lotta per l'equità fiscale, con una serie di proposte, compreso il rafforzamento del nostro quadro per affrontare la frode e l'evasione fiscale"; per "lavorare con i nostri alleati sull'equità fiscale e sui nostri obiettivi climatici", ha spiegato Gentiloni. (segue) (Res)