- Svezia: premier Andersson presenta il nuovo governo - La nuova prima ministra della Svezia, Magdalena Andersson, ha presentato la propria squadra di governo. Mikael Damberg ha preso il ruolo di successore della neopremier alla carica di ministro delle Finanze. Annika Strandhall sarà ministro dell'Ambiente, mentre Karl-Petter Thorwaldsson guiderà il dicastero del Commercio e dell'industria. Anders Ygeman, che in precedenza è stato ministro dell'Interno e, più recentemente, ministro dell'Energia e della Digitalizzazione, si trasferirà ministero dell'Integrazione. Jeanette Gustafsdotter, ex direttrice dei Musei svedesi, sarà ministra della Cultura. Lina Axelsson Kihlbom sarà la ministra dell'Istruzione, divenendo la prima persona trans in un governo svedese. Tra i nomi che rimangono dal governo di Stefan Lofven figurano il ministro delle Infrastrutture Thomas Eneroth, quello della Giustizia Morgan Johansson, Hans Dahlgren che è ministro di Stato nel Comitato del premier, la ministra degli Esteri Ann Linde e quella dell'istruzione Anna Ekstrom. "È un governo che ha un buon equilibrio tra l'esperienza e i nuovi passi necessari. Soprattutto è un governo che dovrà lavorare, non mancano i compiti da portare avanti", ha detto Andersson. "Mancano quasi dieci mesi al termine di questo mandato, gestiremo bene questo periodo e delineeremo la direzione a lungo termine per la Svezia", ha aggiunto la neopremier. (Res)