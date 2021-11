I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: migliaia di persone tornano a manifestare contro i militari, presenti anche i politici rilasciati - In Sudan migliaia di persone sono tornate oggi a protestare nelle strade della capitale Khartum e di altre città del Paese contro il governo militare al potere dopo il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre, in una manifestazione pacifica che è stata come altre volte repressa dalle forze di sicurezza. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere le folle, inseguendo gli attivisti per le strade della capitale, mentre manifestazioni si sono tenute anche a Port Sudan, Kassala, Nyala e Atbara. Diversamente dalle altre proteste, oggi le autorità sudanesi non hanno bloccato il passaggio sui ponti che collegano Khartum alle due città satellite di Omdurman e Khartum Bahri, situate sull'altra sponda del Nilo, mentre alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni dei leader politici che sono stati rilasciati di recente dopo mesi di detenzione. Fra questi Wagdi Salih, popolare leader di una controversa task force anticorruzione, rilasciato ieri in tarda serata, e l'ex ministro dell'Industria Ibrahim al Sheikh, anche lui arrestato in conseguenza del golpe di fine ottobre. Al Sheikh rimane tuttavia accusato di aver sobillato le forze armate, ha sottolineato ad "Al Jazeera" l'avvocato Moiz Hadra, ricordando che nel carcere Soba di Khartum sono ancora detenuti "uomini, donne e bambini che sono stati arrestati durante le proteste nel quadro dello stato di emergenza", e chiedendone il rilascio. (segue) (Res)