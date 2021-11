I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: premier Ahmed invita i tigrini alla resa, nostra vittoria "inevitabile ed imminente" - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha invitato i combattenti del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) ad arrendersi alle forze federali e a deporre pacificamente le armi. "Abbiamo completato l'elaborazione di un piano per sterminare il nemico, il nemico è stato sconfitto", ha dichiarato il premier nel corso di un'intervista televisiva citata dal quotidiano "Addis Standard". Ahmed ha lasciato intendere che la vittoria federale è solo una questione di tempo e si è rivolto ai combattenti tigrini, a suo avviso trascinati in un conflitto di cui non conoscono le reali motivazioni e ai quali ha chiesto di arrendersi il prima possibile alle forze governative. "La gioventù del Tigrè che è stata persuasa a prendere parte a questi combattimenti senza scopo e morendo in massa dovrebbe capire che la guerra è finita", ha detto Ahmed. "Siamo pronti, l'esercito e la sua leadership sono pronti", ha detto ancora il primo ministro, vincitore nel 2019 del premio Nobel per la Pace, promettendo di finire la guerra in breve tempo e con il minimo sacrificio. "La vittoria è inevitabile", ha aggiunto. Ahmed ha concluso ribadendo la sua intenzione di garantire "l'unità nazionale, la pace e lo sviluppo" del Paese e lamentando di essere "stati costretti a questa guerra" e chiedendo ai cittadini etiopi di "continuare a sostenere" l'esercito federale nei suoi sforzi. (segue) (Res)