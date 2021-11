I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Hong Kong vieta l'ingresso da altri quattro Paesi causa Covid - Il governo di Hong Kong ha vietato da oggi, 30 novembre, l'ingresso ai viaggiatori non residenti provenienti da Angola, Nigeria, Etiopia e Zambia, aggiungendoli alla lista di Paesi africani già interdetti per frenare la diffusione della variante Omicron del Covid-19. In una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di ieri, l'amministrazione della regione speciale cinese ha fatto sapere che la misura entra in vigore con effetto immediato per i viaggiatori provenienti dai quattro Paesi africani, mentre dalla prossima settimana saranno interessati quelli che negli ultimi 21 giorni sono stati in Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Israele e Italia. Nell'annunciare le nuove disposizioni, le autorità hanno precisato che i passeggeri provenienti da questi luoghi che dovessero entrare sul territorio nazionale verranno sottoposti a una "ferrea quarantena" di tre settimane, da effettuare in albergo a proprie spese. La scorsa settimana Hong Kong ha vietato gli arrivi da Sudafrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia e Zimbabwe. (segue) (Res)