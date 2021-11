I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico-Cina: ministro degli Esteri Macamo a omologo Wang, grazie per "sostegno multiforme" offerto - Il ministro degli Esteri e della Cooperazione del Mozambico, Veronica Macamo, ha ringraziato la Cina per il sostegno offerto al Paese nella lotta contro il Covid-19 ed il terrorismo nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Nel corso del suo incontro con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, Macamo ha ringraziato Pechino per il "sostegno multiforme" offerto a Maputo in questi ambiti, sottolineando in particolare il supporto dato nella prevenzione e cura del Covid e nell'assistenza agli sfollati vittime degli attacchi jihadisti. Le autorità si sono incontrate a Dakar, in Senegal, a margine dell'ottava riunione ministeriale del vertice sulla cooperazione Cina-Africa che si conclude oggi, ed al quale hanno partecipato numerosi capi di Stato e di governo. Macamo "ha evidenziato l'importanza della Cina nello sviluppo socio-economico del Mozambico, nei settori dell'agricoltura, delle infrastrutture, della salute, dell'istruzione e degli investimenti delle imprese", si legge in una nota del ministero degli Esteri mozambicano (Minec), e si è congratulato con il Partito comunista cinese per la celebrazione del centesimo anniversario della sua fondazione. (segue) (Res)