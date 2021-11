Tlc: Liuzzi (M5s), recuperare ritardo iter nomina gestore e garantire sicurezza dati pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oggi "ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Innovazione Vittorio Colao sul metodo che si intende seguire per la scelta del gestore del cloud nazionale. Parliamo di una infrastruttura strategica di cruciale importanza che dovrà gestire e proteggere i dati di 200 amministrazioni, utilizzando i 900 milioni di euro del Pnrr”. E' quanto si legge in una nota della deputata del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi in commissione Trasporti e telecomunicazioni. “La gara - aggiunge -, che porterà all’individuazione del soggetto che si occuperà di realizzare questo importante nodo digitale, non sta procedendo secondo il cronoprogramma prospettato dal ministro lo scorso giugno che prevedeva una chiusura dell’iter entro l’estate mentre adesso viene auspicata l’aggiudicazione ‘il più presto possibile nel 2022’. Inoltre, le vicende che ruotano attorno alla possibile acquisizione di Tim da parte del fondo Kkr rischiano di avere ripercussioni proprio a causa dell’ingresso degli americani alla guida di Tim, soggetto che partecipa alla gara in cordata con Cdp, Leonardo e Sogei. Occorre, quindi, mantenere alta l’attenzione perché si tratta di dati importanti della Pa e dei cittadini italiani, la scelta del Governo dovrà essere oculata proprio alla luce di quanto sta succedendo nelle ultime settimane”, conclude.(Com)