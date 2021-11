Sanità: Mammì (M5s), contrari a riforma sbagliata che non risolve i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento Cinque Stelle voterà contro una (Non)riforma che non risolve i problemi della sanità lombarda. Una legge sbagliata, che non farà che aggravare i problemi che già esistono. Era l’occasione storica per fare la cosa giusta" lo dichiara in una nota Gregorio Mammì, Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, al termine della dichiarazione di voto con cui il Movimento ha espresso il proprio voto contrario alla Pdl 187 in merito alla riforma del sistema sanitario lombardo. "Oggi non stiamo votando una riforma, ma un proseguo degli errori del passato. Perché il centrodestra non ha il coraggio di ammettere il vostro fallimento alla prova dei fatti. Per questi motivi il Movimento Cinque stelle voterà contro. Oggi si conclude una maratona, dove a correre sono state però solamente le minoranze. Per questo sono orgoglioso di ogni momento, di ogni parola pronunciata. Perché spesi nel tentativo di rimediare agli errori commessi dal centrodestra. Il M5s ha presentato tre proposte di legge e oltre 4 mila emendamenti. Volevamo sentire la maggioranza difendere punto per punto, articolo per articolo questo disegno di legge. Loro hanno solo ascoltato, raramente e distrattamente, senza purtroppo mai entrare nel merito. Dovevano spiegarci, ad esempio, perché nel loro modello pubblico e privato devono avere stessi diritti e doveri, ma non le stesse remunerazioni. La maggioranza si vanta della possibilità di aver introdotto la possibilità di scegliere fra pubblico e privato, non si tratta di una libera scelta piuttosto di un’alternativa a pagamento. Volevamo capire come accorciare le liste d’attesa, ma da chi inadeguatamente amministra questa Regione abbiamo avuto solo silenzio" conclude Mammì. (Com)