Covid: Spallanzani, 167 ricoverati con meno 84 rispetto a un anno fa, 29 in terapia intensiva

- Sono 167 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati attualmente all'Istituto Spallanzani di Roma. Si tratta di 83 pazienti in meno rispetto ai ricoverati del ​​30 novembre dell'anno scorso, ossia meno 33,5 per cento. Lo riporta il bollettino settimanale dell'Istituto Spallanzani di Roma. Mentre sono 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (meno 10 rispetto a un anno fa). Tra il 22 e il 28 novembre i nuovi ricoveri sono stati 69, a fronte di 88 nella stessa settimana del 2020 (meno 21,6 per cento). (Rer)