Torino: viceministro Pichetto, Piemonte ha tutte le carte in regola per vincere sfida dell'aerospazio

- Torino e il Piemonte hanno tutte le carte in regola per vincere la sfida nel settore dell'aerospazio: si tratta dell'unica realtà nazionale che raggruppa in un unico territorio l'insieme di tutti i grandi player del sistema. Lo ha affermato il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto oggi agli Aerospace Defense Meetings di Torino in corso all'Oval di Lingotto. "Possiamo pertanto lavorare per confermare il primato di questa avanguardia non solo a livello nazionale ed europeo ma anche a livello mondiale: la presenza di un sistema completo di eccellenze produttive e scientifiche, con la combinazione di grandi, piccole e medie imprese, università e diversi centri di ricerca, fa del Piemonte uno dei più importanti distretti aerospaziali a livello nazionale, europeo e con riflessi anche a livello mondiale", ha detto, aggiungendo che in tale ottica la cittadella dell'aerospazio voluta dall'azienda Leonardo e dal Politecnico di Torino ha "tutte le carte in regola per diventare driver del futuro sviluppo industriale della città". Il viceministro ha poi ricordato che il governo è "pronto a fare la sua parte con l'obiettivo di creare un ecosistema favorevole alla crescita industriale, all'innovazione e alla ricerca, che sia in grado di allargare e accelerare il trasferimento tecnologico nel distretto dell'aerospazio piemontese, migliorandone il posizionamento internazionale". "Bisogna guardare lontano: nella scelta tra essere committenti o terzisti l'obiettivo oggi è puntare ad essere committenti", ha concluso. (Rpi)